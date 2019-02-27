انتصار: الوسط الفنى مليء بالنفسنة والتنازلات.. وعلى محمد رمضان أن يغلق فمه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية انتصار، عن حالات التنافس بين نجوم الفن، والشللية التي أصبحت ظاهرة في السنوات الأخيرة.

انتصار، قالت خلال لقائها في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إن هناك نفسنة في الوسط الفني ولا يحب أحد الآخر، والوسط مقسم لمجموعات وكل مجموعة لا تحب الأخرى ولا يجتمعون في عمل واحد.

وأضافت،مهنة التمثيل تنافسية وكل الوجوه التي صعدت مؤخرا ليسوا موهوبين وغير متعاونين، ولا توجد مواهب قوية على الساحة الفنية في التوقيت الحالي، وكنت أرفض فكرة الشللية في الوسط الفني لكن هذا الأمر متواجد بالفعل.

وأكدت أن الوسط الفني به تنازلات ومنها التنازل عن الحلم، وأنها تنازلت عن راحتها وهدوئها النفسي والأسري.

وقالت في تعليقها على أغاني الفنان محمد رمضان، ليس نمبر وان كما يدعي، ووجهت نصيحة له بأن لا يتحدث كثيرًا عن نفسه وأن يغلق فمه قليلًا.

وأضافت، أن نمبر وان فى التمثيل هو الزعيم عادل إمام، وهو على مدى 40 عامًا نمبر وان وسيظل حتى بعد موته نمبر وان لأنه من الصعب أن يستمر فنان فى المركز الأول طوال تلك الفترة وله ذكاء عالى وفى المسرح سمير غانم، وفى السينما من الشباب أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وفى الغناء عمرو دياب، وتامر حسني.