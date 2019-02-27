سليمان عيد في لقطة مع ابنته المحجبة.. هل تشبهه؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري سليمان عيد جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

سليمان ظهر في الصورة مع عائلته زوجته وابنته وابنه، وعلق قائلا: «أسرتي الصغيرة نعمة كبيرة من الله»، وانتبه الجمهور إلى ابنته المحجبة وزوجته.

جمهور الفنان المصري لاحظ أن ابنة سليمان عيد تشبهه إلى حد كبير، كما أن ابنه يشبهه وإن كان أكثر وسامة، وتلقى الفنان عدد كبير من تعليقات الفانز الذين تغزلوا في زوجته.

نجل سليمان عيد عبد الرحمن احتفل بخطوبته مؤخرا، وكان قد لفت الأنظار بصوره مع خطيبته الجميلة، عبر حسابه الخاص.

سليمان عيد فنان مصري من مواليد عام 1968، أكمل خمسين عاما، بدأ حياته الفنية في نهاية الثمانينات، كانت مشاركته في فيلم «الإرهاب والكباب» بداية حقيقية له.

اشترك سليمان في عدة أعمال سينمائية ومنها: «النوم في العسل، همام في أمستردام، عزبة آدم، حين ميسرة، الباشا تلميذ، ابقى قابلني، بخيت وعديلة، جاءنا البيان التالي، فول الصين العظيم، حمادة يلعب، بوحة».

كان له عدة مشاركات في رمضان 2018 ومنها مسلسل «رسايل»، مع الفنانة مي عز الدين وخالد سليم، كما شارك في مسلسل «ربع رومي»، مع مصطفى خاطر وبيومي فؤاد، ومسلسل «كلبش»، ومسلسل «سرايا حمدين»، مع سامح حسين.