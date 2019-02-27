"حماقي" يكسر قدمه ويخضع لعملية

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعرّض الفنان محمد حماقي لكسرٍ في القدم اليسرى بعد إصابته أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم مع مجموعة من أصدقائه. حيث نُقِلَ إلى المستشفى فور سقوطه وخضع للإسعافات الأولية مع تركيب جبيرة مؤقتة بعد الخضوع للفحص الطبي تمهيداً لخضوعه لجراحة تركيب شريحة ومسامير لتثبيت العظم المكسور.
هذا ومن المقرر أن يعتذر حماقي عن ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة. خاصةً وأنه يتتقل في الوقت الحالي على كرسي متحرّك، ولن يسير على قدميه قبل فترة.
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