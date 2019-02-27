رنا سماحة تُغنّي بالخليجي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تخوض الفنانة الشابة رنا سماحة تجربة الغناء باللهجة الخليجية في أغنية جديدة منفردة ستطرحها خلال الأيام المقبلة. وهي من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح وتوزيع ابراهيم خالد، وتعاونت فيها مع المنتج محمد الشادي.

يشار إلى أنها انتهت من تسجيل ألبومها منذ الصيف الماضي، لكنها لا تزال تنتظر تحديد الموعد المناسب لطرحه.

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