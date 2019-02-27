شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يتعاون مع زووم فى أغنيته " ضحكة حبيبي" بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الموزع الموسيقى زووم من تسجيل أغنية جديدة مع المطرب كريم محسن ليضمها محسن إلأى ألبومه الجديد، وهي الأغنية التي تحمل اسم "ضحكة حبيبي"، وهي من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد.

وفي السياق ذاته يشارك زووم أيضا مع كريم محسن في أغنيتين، الأولى بعنوان "مبكلمكيش"، كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن، والثانية بعنوان "الفرصة مش سعيدة"، كلمات هانى صارو، وألحان كريم محسن.

آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "أنا عربى"، وضم أغنيات "أنت حبيبى، وحب الدنيا، وحلوين طعمين، وفى إيه تانى، ومتغير، وندارى ليه، ونقول تانى، وهى خلصت، ووبفتكرك"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا.