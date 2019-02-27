محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا تجمعها بالفنان المصري ياسر جلال. وكتبت سولاف في تعليقها على الصورة: "أخويا وصديقي، الأكتر وفاءً #ياسر_جلال". يُذكر أن الفنان ياسر جلال يقوم حاليا بتصوير دوره في مسلسل "لمس أكتاف" الذي يخوض به السباق الرمضاني.

كانت هذه تفاصيل خبر بمجموعة صور.. هكذا وصفت سولاف فواخرجي الفنان ياسر جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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