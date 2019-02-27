فنانة بالزي الهندي وسيلفي باسم سمرة.. لقطات من ختام مهرجان أسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي

تصوير- محمود عبد الناصر:

اختتم مساء أمس الثلاثاء، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، فعاليات دورته الثالثة التي أقيمت خلال الفترة من 20 إلي 26 فبراير بفندق هلنان أسوان بتوزيع الجوائز وتكريم 5 من الشخصيات النسائية، اللاتي كانت لهن إسهامات عديدة في عالم الفن السابع، ومنهن مصممة التترات الشهيرة نوال، والمونتيرة الكبيرة ليلى فهمي، وخبيرات الترجمة عايدة وعزة، وعبلة أنيس عبيد.

نرصد لكم 5 لقطات في حفل ختام مهرجان أسوان، كالآتي:

- مادلين طبر بالساري الهندي

أرتدت الفنانة مادلين طبر، الساري الهندي في حفل ختام المهرجان.

- سيلفي باسم السمرة

التقطت عدسة "الخليج 365"، صورًا للفنان فتحي عبد الوهاب وهو يلتقط السيلفي مع الشباب من جمهور المهرجان، حيث ظهرت السعادة جلية على وجوههم وهم يلتقون فنانهم المفضل.

- مذيعة الحفل

قدمت الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي، والتي تعيش حالة من النشاط الفني، حيث قدمت مؤخرًا حفل جائزة ساويرس الثقافية بحضور نجوم الفن، كما قدمت حفل افتتاح المهرجان.