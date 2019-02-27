صورة| دينا الشربيني في كواليس "زي الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان عمر السعيد، على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع الفنانة دينا الشربيني من كواليس مسلسل " زي الشمس" الذي يصوره معها استعدادًا لعرضه في شهر رمضان المقبل.
وعلق "السعيد"، على الصورة "مسلسل زي الشمس 2019.
مسلسل "زي الشمس" من إخراج كاملة أبو ذكرى، وتدور أحداثه حول شقيقتين (ريهام عبد الغفور - دينا الشربيني) تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها.
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