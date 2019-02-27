رينزو روسو مالك "ديزل".. من تلميذ فقير مهمل إلى واحد من أثرياء المصممين

ميرنا وليد - بيروت - حين نتحدّث عن دار أزياء عريقة استطاعت أن تجعل من اسمها تحفة خالدة في التاريخ، لا بدّ أن نسلّط الضوء على صاحب الشركة.

رينزو روسو هو المصمم الإيطالي الذي يملك شركة "ديزل" المعروفة بألبستها الـمُوجّهة لسوق البالغين اليافعين، بالجينز على وجه التحديد، والتي تطورت مع الوقت ليتم إيجاد هذه العلامة على العديد من المنتجات ابتداءً من الملابس الداخلية والعطور، إلى المفروشات والسيارات، وحتى على دُمى البالغين.

من يكون رينزو روسو؟

ولد رينزو روسو عام 1955 في بلدة، تقع شمال شرقي إيطاليا تدعى بروجين.

عاش روسو طفولته في قرية زراعية صغيرة والتحق بمدرسة محلية لتعليم صناعة النسيج، وعندما تخرّج من الجامعة عام 1975 عمل روسو بشركة الجينز مولتيكس كمدير إنتاج. كان روسو يسهر ويحتفل ليلاً ولا يهتم كثيراً بوظيفته.

بسبب إهماله الشديد للعمل لاحظ رينزو روسو أن صاحب الشركة التي يعمل بها على وشك أن يطرده، عاد روسو لينقذ وظيفته من خلال إعداد خطة عمل لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف. الأمر الذي دفع بصاحب الشركة الذي يدعى أدريانو جولدسمايد إلى التأثر بما قام به روسو، فقاما عام 1978 بتأسيس شركة غينيس غروب التي تحوّلت إلى منشأ لأهم المصممين في العالم.

تحت اسم "ديزل" وفي بداية فترة الثمانينيات، انطلق رينزو روسو نحو عالم تصمميم ملابس الجينز والملابس اليومية "الكاجوال".

عام 1982 افتتح رينزو روسو متجراً من أجل بيع تصميماته، وبعد نحو 3 سنوات تمكن رينزو روسو من تولي إدارة ديزل وحده.

أزياء رينزو روسو

تصميمات رينزو روسو كانت مختلفة كثيراً عن باقي دور الأزياء في العالم، فتميزت بالإبتكار والإبداع، وما إن أثبت مصممو الأزياء بشركته قدراتهم وموهبتهم، حتى أطلق لهم روسو الحرية الكاملة في التصميم لما يرونه مناسباً .

خلال خمس سنوات من توليه قيادة ديزل، تمكّن روسو وبفضل إدارته المحترفة أن يحقق نسبة مبيعات ضخمة جداً تخطت الـ 130 مليون دولار أميركي في العديد من الدول.

تميزت تصاميم رينزو روسو باعتماد الألوان المتوهجة غير المألوفة.

وبذكائه الصارم تمكن رينزو روسو من استغلال الإعلام لصالحه، فأطلق العديد من الحملات الإعلانية، ليتمكن بذلك من تسليط الضوء على ماركة ديزل، التي تحولت إلى سيرة يتداولها الناس بشكل واسع.

عام 1994 أنتجت الشركة نظاراتها الشمسية الشهيرة "ديزل شايدز"، ومن ثم طرحت أول عطر من إنتاجها للجنسين والذي حمل اسم قصيدة، ومع الوقت صمّمت الشركة العديد من أنواع الألبسة التي تنوعت بين الكاجوال والرياضية.

رينزو روسو وحكاية العالمية

على الرغم من أنه صمم شركة ديزل العالمية، إلا أن رينزو روسو لم يتباهَ يوماً بذلك، إذ كان يحضر الاجتماعات في الشركة وهو مرتدياً سروال جينز باهت وحذاء رعاة البقر.

عام 1996 افتتح روسو أول متجر لـ "ديزل" في مدينة نيويورك، وبعدها في لندن، وافتتح روسو أيضاً أكثر من 24 متجراً في تلك الفترة.

عام 1999 وقّع ديزل عقداً مع إحدى الشركات من أجل تصنيع ساعات اليد، وبعدها بعام قامت شركة ديزل بشراء شركة ستاف إنترناشيونال التي كانت تطرح تصميمات ومنتجات فيفيين ويستوود من الملابس، وحققت مبيعات سنوية بلغت 380 مليون دولار ومن ثم قفزت في عام 2001 إلى مبيعات بإجمالي 495 مليون دولار.

سنوات عديدة واسم الشركة بدأ ينتشر في العالم بشكل أوسع، وأصبحت المبيعات تتخطى مئات ملايين الدولارات، وتخطت الـ 700 مليون دولار أميركي في تلك الفترة.

أ لقاب حاز عليها رينزو روسو

عندما يسلّط الضوء على شخصية ناجحة في المجتمع لا بد أن يطرح عليه العديد من الألقاب، فخلال كل تلك السنوات، أطلق على روسو الكثير من الأسماء والصفات من بينها مبدع وغريب الأطوار والكثير من الأسماء اللامعة مثل المايسترو من وراء نجاح ديزل .