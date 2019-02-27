الوليد الحلاني أفضل صوت وقد فاز.. فأين الخطأ؟

ميرنا وليد - بيروت - كان فوز الوليد الحلاني بلقب برنامج " ديو المشاهير " حديث الناس في الايام الماضية وقد انقسمت التعليقات بين مؤيد للنتيجة ومنتقد .

كان من الواضح ان الوليد هو افضل صوت في البرنامج هذا الموسم والبرنامج بطبيعة الحال هو غنائي بالدرجة الاولى فلم استغراب فوز افضل صوت ببرنامج يقيّم الاصوات؟

ببساطة وبغض النظر عن تاريخ الفنان عاصي الحلاني الكبير بالفن، الوليد موهبة رائعة وغير متعد على الفن كالبعض الموجود على الساحة فلما ينتقده البعض هل فقط لان والده نجم ؟ وما الذنب بذلك؟ واين الخطأ طالما أنه صاحب موهبة كبيرة ويمكن له ان يكون على الساحة الفنية كأي فنان شاب؟

وكان قد اجتمع المشتركون في البرايم الأخير وغنّوا مع ضيوف الحلقة باقة من أجمل أغنياتهم لتتويج الرابح في البرنامج بعدما تنافس كل من فاليري أبو شقرا والوليد الحلاني وعباس جعفر في المرحلة النهائية.