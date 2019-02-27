نسليهان أتاغول وزوجها يتقاضيان مبلغ ضخم من إعلان ساعات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجحت النجمة التركية نسليهان أتاغول وزوجها الفنان قادير دوغلو في المساهمة برفع نسبة مبيعات إحدى ماركات النظارات الإيطالية، بعد اختيارهما كوجوه إعلانية لها.

الشركة الإيطالية اقنعت نسليهان وزوجها على تجديد عقدهما بزيادة نصف مليون ليرة عن عقدهما الأول، وبذلك يتقاضى كلا منهما مليون ونصف ليرة تركية، ويبدأ الثنائي في تصوير جلسات إعلانية جديدة، يتم طرحها قريباً.

يُذكر أن نسليهان أتاغول وقعت في حب قادير دوغلو خلال مشاركتهما في مسلسل «فاتح حربية» عام 2013، وتوج الثنائي قصة حبهما بالزواج في حفل زفاف ضخم حضره نخبة من المع نجوم تركيا عام 2016.

من ناحية أخرى، عُرض لنسليهان أتاغول مؤخراً مسلسل بعنوان «القاع» أمام إيلكر كاليلي، وهو العمل الذي عادت به إلى جمهورها بعد مسلسل «حب أعمى» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، وتلعب نسليهان في «القاع» شخصية فتاة مخترقة «هاكر»، في الوقت الذي يجسد فيه إيلكر دور طبيب نفسي يحاول علاجها.