النجمة التركية فهرية أفجان تحدد موطن ولادة طفلها الأول من بوراك أوزجفيت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات الباباراتزي النجمة التركية فهرية أفجان في أحدث ظهور مع زوجها، الفنان بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» خلال خروجهما من إحدى المستشفيات في منطقة نيشان تاشي.

فهرية ظهرت بـ«لوك» أسود بسيط، متخلية عن الماكياج الذي استبدلته بنظارة حمراء، حيث طمأنت الفنانة الصحفيين على حالتها الصحية، موضحة أنها كانت تخضع لفحوصات روتينية للاطمئنان على وضع الجنين الصحي.

الصحفيون استغلوا الفرصة وسألوا الزوجان عن نيتهم في ولادة طفلهم الأول في أمريكا أو ألمانيا، حيث تعيش أسرة فهرية هناك، وهو ما نفاه النجم التركي، مؤكدا أنه اتفق مع زوجته على أن تضع مولودهما في تركيا.

يُذكر أن بوراك وفهرية احتفلا بزفافهما يونيو 2017 بعد قصة حب جمتعهما خلال مشاركتهما في من ناحية أخرى، مسلسل «طائر النمنمة»، وينتظر الزوجان مولوداً ذكراّ خلال أسابيع قليلة مقبلة.

مسلسل «حتى الموت» كان آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، في الوقت الذي يجهز فيه بوراك لتصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو الموسم المقبل للمسلسل التاريخي الأكثر شعبية «قيامة أرطغرل»، وهو العمل الذي يعود به إلى الشاشة بعد نجاح مسلسله الأخير «حب أعمى» أمام نسليهان أتاغول.