مريم حسين تقيم حفل عيد ميلاد ثاني لابنتها.. وتخطف الأنظار بلوك جديد.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت الفنانة العراقية مريم حسين حفل عيد ميلاد ثاني لابنتها “أميرة” من زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل، وذلك في إحدى القاعات الكبرى.

الفنانة العراقية وابنتها أطلتا في الحفل بإطلالة الشخصية الكارتونية “فروزن”، حيث ارتدت كل منهما فستان باللون الأزرق يشبه ملابس الشخصية الكارتونية.

مريم فاجأت الجميع بظهورها بلوك جديد، حيث أطلت بشعر أشقر غير ملامحها قصيرا، وقد أشعلت الحفل بوصلات من الرقص.

الفنانة العراقية شاركت جمهورها بمجموعة صور لابنتها خلال استعدادها للحفل، وقد كشفت عن جزء من وجهها خلال إحدى الصور.

وكانت مريم حسين قد اقامت منذ ما يقرب من إسبوعين حفل عيد ميلاد كبير لابنتها “أميرة”، وقد تألقت في الحفل بفستان أزرق طويل مشقوق عند أحد الساقين، وله حمالة واحدة عريضة، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة مميزة، وتزينت بماكياج قوي.

مريم شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الحفل، والذي ظهرت فيه وهي تشعل الأجواء بوصلة رقص على نغمات أغنية “بدنا نولع الجو”، بالإضافة إلى عدد من الأغنيات الأخرى.

وكانت الفنانة مريم حسين قد كشفت من قبل أن فيصل الفيصل لم يطلقها حتى الآن رغم أنهما منفصلين منذ فترة طويلة، وأنها ستقوم برفع قضية خلع ضده بعد خروجه من السجن إذا لم يصطلح.

يذكر أن مريم كانت قد صرحت من قبل أنه صدر ضد زوجها حكم بالسجن لمدة عام و 100جلدة وغرامة 30 ألف ريال، وذلك بتهمة الإساءة لسمعتها وسبها وقذفها، بالإضافة إلى زواجه منها بدون أخذ تصريح، نافية أن تكون هي من رفعت دعوى ضده.

وكان عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل، زوج الفنانة العراقية مريم حسين، قد احتفل بزفافه من فتاة أخرى، بشكل مفاجئ، حيث ظهر في مقطع فيديو من الزفاف وهو يراقص عروسه ويقبل يدها ورأسها ، في حين حرص على عدم الكشف عن وجهها بشكل واضح.