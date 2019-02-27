بلقيس تكشف لأول مرة كواليس تعارفها على زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن بعض جوانب من حياتها الشخصية وزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، وفترة ما قبل زواجهما.

بلقيس ردت على تساؤلات جمهورها حول كيفية تعارفها على زوجها، حيث كشفت لأول مرة: “تعرفت على زوجي في جلسة عائلية، وخطبني على طول، وقعدنا مخطوبين سنة واتكتب كتابنا ستة شهور وتجوزنا”.

الفنانة اليمنية كشفت عن الصفات التي تغيرت فيها بعد الزواج، بقولها: “ما تغيرش في شخصيتي كتير لكن بقيت بحب أدي وقتي كله لبيتي وشغلي ودول أهم أولوياتي”.

وكانت الفنانة اليمنية بلقيس قد احتفلت في شهر ديسمبر الماضي بعيد زواجها الثاني، وحرصت على مشاركة محبيها أجواء احتفالها، بمقطع فيديو حميمي يجمعها بزوجها، سلطان عبداللطيف من نزهة خاصة جمعتهما.

يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018، وقد فاجأت الفنانة الجميع، وكشفت عن وجه ابنها في فيديو كليب «أهلاً يا ماما» من كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري.