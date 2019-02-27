حنان مطاوع في جولة سياحية بأسوان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية حنان مطاوع، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور لزيارتها الحالية للأقصر، والتي قامت خلالها بزيارة بعض المعالم الأثرية.

حنان مطاوع، وجهت رسالة لمتابعيها في فيديو نشرته قالت فيه: “أنا في أجمل مكان في الدنيا في الأقصر معبد الكرنك وخلفي البحيرة المقدسة يمكن بقالها 4 آلاف ونصف وعمرها ما جفت يمكن الآن فيه مولادت وبيغيروا المياة لكن عمرها ما جفت في واحد من أهم إنجازات الجنس البشري على الإطلاق، الحضارة المصرية القديمة”.

وأضافت: “فخورة إني مصرية وملامحي مصرية، ولازم تزوروا الأقصر، فيها إنجازات إنسان حقيقي كان عايش وعمل حضارة من لا شيء”.

وتابعت: “السياحة الداخلية لدينا عظيمة، ولدينا أماكن كثيرة خلابة سافروا واتهنوا لكن لازم تيجوا تزوروا مصر”.

من ناحية أخرى تشارك حنان مطاوع في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال مسلسل “لمس أكتاف”، إلى جانب النجم ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب.

كما تقوم بتصوير فيلم «قابل للكسر»، والذي ينتمي لنوعية أفلام السينما المستقلة، ويشارك في بطولته كل من الفنانة حنان مطاوع، والفنان خالد خطاب، والفنانة رانيا شاهين، والفنان عمرو جمال، وهو من إخراج أحمد رشوان.