جمهور ريم البارودي يمنحها لقب جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية ريم البارودي، رسالة خاصة لجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بعد منحهم أول لقب فني لها.

ريم البارودي، نشرت صورة التقطت لها من إحدى جلسات التصوير، مرفقة باللقب الذي أعطاه لها جمهوره وهو «البارونة»، وعلقت عليه قائلة: «أولا أنا مش قادرة أعبر عن مدى سعادتي بتقديركم ليا وحبكم ليا ودعمكم المستمر ليا في أصعب أوقاتي وأسعدها».

وأضافت: «انتو عيلتي مش جمهوري ورصيدي الوحيد الي بيقويني ويخليني استمر لقدام علشان اقدملكم الأفضل أشكركم بجد على اللقب دة ويكفيني أساسا حبكم ووفاءكم ربنا يخليكم ليا يا جمهوري الموجود في كل الوطن العربي عيلتي».

من ناحية أخرى، تواصل ريم البارودي، تصوير مشاهدها فى مسلسل “قيد عائلي”، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ويضم عددا كبيرا من الفنانين وعلى رأسهم ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وميريهان حسين، ودنيا عبدالعزيز، ومنة فضالي، وأميرة هاني، وكارولين عزمي، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ 45 حلقة.