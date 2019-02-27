بعد تسريب رسالة خاصة بخط يدها لزوجها الجديد.. أنغام توجه رسالة للحرامي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رسالة رومانسية مسربة بعثتها أنغام لزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بمناسبة عيد ميلاده.

أنغام كتبت في رسالتها لزوجها: « كل سنة وانت غالى وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبى وحب عمرى يا أحمد، وكل سنة وانت سندى، أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله”.. بحبك إمضاء أنغام».

وفي أول تعليق لأنغام على تسريب رسالتها لزوجها، قامت بتوجيه الشكر لمسربها، بقولها: “لأول مره أكون سعيده إن في حد سمح لنفسه يسرق شيئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصه إني أعبر مره تانيه عن حبي وإحترامي لجوزي وعلناً وبالمرة أكتب الكلام مره تانيه بخط حلو عشان انا خطي وحش اوي”.

وأضافت: “واليوم ده كان من أحلي أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢/٩ وفي نفس اليوم إستلمنا ماستر ألبومي الجديد حاله خاصه جدا، كل سنه وانت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنه وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش أخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مره تانيه للحرامي”.

وكان مصدر مقرب من الفنانة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم كشف أن الزواج تم منذ 6 شهور بشكل رسمي، وبعلم عائلتي الطرفين والأصدقاء المقربين فقط، وأن الزواج تم قبل رحيل شقيقتها الفنانة غنوة بشهر.

أحمد إبراهيم سبق له الزواج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان ولديه منها أبناء، ورفعت عليه دعوى طلاق بعد علمها بخبر زواجه من الفنانة أنغام.

كما سبق لأنغام الزواج 3 مرات من مجدي عارف وفهد الشلبي وأنجبت ابن من كل منهما وتزوجت سرا من الفنان أحمد عز.

وتعاونت أنغام مع أحمد إبراهيم في ألبومها الأخير «حالة خاصة جدا»، وردت عليه بعدما هنأها على الألبوم وقالت له: «مبروك علينا يا حبيبي».