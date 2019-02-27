أكرم حسني يكشف حقيقة أزمة فيلمه الجديد «الأوضة الضلمة الصغيرة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري أكرم حسني عن استيائه الشديد من الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول أزمة فيلمه الجديد “الأوضة الضلمة الصغيرة”، كاشفا حقيقة اعتذار أكثر من سيناريست عن كتابة الفيلم بسبب اختلافهم مع المخرج محمد سامي.

أكرم طالب الصحافة بتحري الدقة، بقوله: “رجاء من السادة الصحفيين المحترمين قبل ما ينشروا أي أخبار يحاولوا يتحروا الدقة قبل ما ينشروا، للأسف انتشرت مؤخرا اخبار غير صحيحة تماما عن فيلم #الاوضة_الضلمة_الصغيرة بتقول ان اكتر من سيناريست رفض يشتغل علي سيناريو الفيلم بسبب تدخلات المخرج محمد سامي و ده محصلش بأي شكل من الاشكال”.

وأضاف: “أولا: محمد سامي مخرج كبير و محترم و اعماله هي اللي بتتكلم عنه و راجل بيحب شغله و بيهتم بكل تفاصيله ده غير ان فكرة الفيلم فكرته ف بطبيعة الحال لازم يقعد مع السيناريست عشان يشرح له تفاصيل الفيلم والشخصيات و ده في صميم شغله كمخرج”.

وتابع، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “ثانيا :تم ترشيح السيناريست هشام هلال من المنتج وليد منصور و هشام قعد معانا و سامي شرح له الفكرة و كنا بنقعد جلسات عمل كان سامي بيتعامل فيها بمنتهي الاحترام و الاحترافية و دي حاجة انا أشهد عليها “.

واستطرد: “ثالثا: لما اختلفنا مع هشام هلال ( كسيناريست ) لاني علي المستوي الشخصي مشفتش منه اي حاجة وحشة اعتذرنا له بمنتهي الذوق و الاحترام من خلال المنتج و سامي رشح السينارست المحترم كريم حسن بشير اللي خلص لنا السيناريو في زمن قياسي و بمنتهي الاحترافية، رابعا و اخيرا: الشغل ده رزق و مش مفروض ابدا لما نختلف فيه نتكلم عن بعض وحش و ندعي حاجات محصلتش”.

واختتم كلامه، بقوله: “انا بقول الكلام ده احقاقا للحق وعشان تبقي الصورة واضحة قدام السادة الصحفيين عشان تبقي قدامهم الصورة كاملة .. دعواتكم لينا عشان نقدم لكم عمل يليق بيكم و يحترم دماغكم و يسعدكم لاننا بنعمل شغلنا بمنتهي الحب وآسف للإطالة”.