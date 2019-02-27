محمد رمضان يودِّع الخدمة العسكرية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: ينتهي الفنان محمد رمضان من تأدية الخدمة العسكرية يوم الجمعة المقبل بعد عامين أدى خلالهما فترة التجنيد الإجباري في صفوف القوات المسلحة المصرية. حيث سيعود إلى الفن الذي لم ينقطع عنه خلال خدمته، ليتفرّغ لمشاريعه بين السينما والتليفزيون. وهو ينتظر عرض الجزء الثاني من فيلم "الكنز" بعد تأجيلاتٍ عدة.

يشار إلى أنه يباشر في الوقت الحالي تصوير دوره بمسلسل "زلزال" لشهر رمضان المقبل، فيما لديه أكثر من عمل سينمائي سيُعرَض خلال الصيف المقبل.



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