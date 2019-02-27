شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنغام.. الملحن أحمد العتبانى يتعاون مع مصطفى قمر ولولا جفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن أحمد العتبانى لـ الخليج 365 إنه سعيد بردود الأفعال على أغنية "ولا دبلت "، والتى قدمها للمطربة أنغام، موضحا أن العمل مع أنغام ممتع لأنها تحب التطوير والتجديد.

وأضاف العتباني أنه يتعاون حاليا مع المطرب مصطفى قمر فى أغنية بألبومه الجديد من كلمات رمضان محمد، وتوزيع محمد مصطفى، ولم يكشف اسم الأغنية لتكون مفاجأة لجمهوره، فيما يتعاون مع المطربة اللبنانية لولا جفان في أغنية من كلمات حيدر الساعدي، وتوزيع أسامة سامي.

وأضاف العتباني أنه يتنظر طرح أغنيته "مستناش" مع المطرب أحمد شوكت وهي من كلمات عبدالحميد حباك، ومن توزيع محمد العشري.

الملحن أحمد العتبانى قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم أنغام، ومحمد عدوية ، وعبد الله الرويشد، وبلقيس، ومى كساب، وأصالة، وأحمد جمال.