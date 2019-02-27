كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 02:33 صباحاً -
نشرت الفنانة السعودية اسيل عمران صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام تحت عنوان “دوخة راس”.
وظهرت اسيل عمران في الصورة وهي تمارس رياضة اليوغا ولكن جرى تعديل الصورة بحيث كانت اسيل تجلس على الحائط بدل الارض.
View this post on Instagram
Advertisements
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر اسيل عمران “تدوخ ” متابعيها بهذه الصورة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.