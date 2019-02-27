بعد تأكيد أنغام لزواجها.. هؤلاء المطربات تعاونّ مع أحمد إبراهيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن أكدت المطربة المصرية أنغام ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، بتأكيدها خبر الزواج وردها على مباركة الزواج بجملة "الله يبارك لكم"، نشرت أنغام صورة من معايدة كتبتها بخط يدها موجهة إلى زوجها أحمد إبراهيم تعبر خلالها عن سعادتها لوجوده في حياتها.



وقالت أنغام في معايدتها: "إنها تشعر لأول مرة بالسعادة لمن سمح لنفسه بسرقة شيء خاص بحياتها الشخصية وسربه (في إشارة منها إلى تسريب خبر زواجها)"، مبررة ذلك بأنه "منحها الفرصة لكي تعبر للمرة الثانية عن حبها واحترامها لزوجها بصورة علنية"، مؤكدة أن يوم عيد ميلاد زوجها في 9 فبراير/شباط كان من أجمل أيام حياتها.

وأكدت: "وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد (حالة خاصة جدا)، وكل سنه وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس إلى قلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنه وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض، ولن يكون الأخير بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مره تانية".

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وأحمد إبراهيم موزع موسيقي مصري عمل على مدار أكثر من ١٥ عامًا في مجال التوزيع الموسيقي والتلحين، وهو ما جعل لديه خبرة كبرى في التعامل مع المطربين، ومن أشهر الفنانين الكبار الذين تعامل معهم المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، واللبنانية إليسا، والمطرب المصري تامر حسني، والمطربة اللبنانية نانسي عجرم، والمصري محمد حماقي، كما تعاون مؤخرًا مع زوجته أنغام في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، وعمل إبراهيم مع الفنانة السورية أصالة التي يرى أنها من أهم وأفضل المطربات في تاريخ الفن العربي كله.