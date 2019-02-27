بالصور.. ليلى علوي تتفاعل مع الموسيقى النوبية في أسوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة المصرية ليلى علوي عضو لجنة تحكيم مسابقة مهرجان أسوان لسينما المرأة، الذي اختتمت فعالياته الثلاثاء، عن مجموعة صور لها خلال المهرجان، معربة عن سعادتها بوجودها في هذه المناسبة.



ليلى نشرت عبر حسابها على أنستقرام لقطات مختلفة مع زملائها من أعضاء لجنة التحكيم، وأخرى في أحد القرى النوبية، لافتة إلى استمتاعها بأجواء أسوان ومناظرها الطبيعية الخلابة، وكذلك طيبة وكرم أهلها.





كما نشرت فيديو لها أثناء مشاركتها في رقصة نوبية بإحدى القرى.



