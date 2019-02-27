شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوائز حفل ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار، مساء الثلاثاء، على الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والذى أقيم خلال الفترة من 20 إلي 26 فبراير بمدينة أسوان.

وشهد الحفل الختامى توزيع جوائز المهرجان وتكريم 5 من الشخصيات النسائية، اللاتى كانت لهن إسهامات عديدة فى عالم الفن السابع، وهن مصممة التترات الشهيرة «نوال»، والمونتيرة الكبيرة «ليلى فهمى»، وخبيرات الترجمة «عايدة» و«عزة» و«عبلة» أنيس عبيد.

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وحضر حفل الختام، اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، والفنانة ليلى علوى رئيس لجنة التحكيم، وبمشاركة كوكبة لامعة من نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والأجنبية ، بالإضافة إلى الكتاب والنقاد والإعلاميين والصحفيين ، فضلاً عن السينارست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان.