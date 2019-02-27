شكرا لقرائتكم خبر عن تريللر فيلم The Lion King الجديد يقارب الـ 2 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى عن تيزر جديد لفيلم The Lion King المنتظر ، وحقق الفيديو مشاهدات تقارب الـ 2 مليون مشاهدة منذ طرحه على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الفيلم معاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـ Live Action، الذى يتم استبدال الأنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقة، وكان قد نجح الفيلم فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ومن المقرر طرحه فى 19 يوليو من العام القادم فى جميع دور العرض العالمية، ويأتي الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح في 1994.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.