شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "قبل أن يعود أبى" يحصد جائزة مهرجان أسوان لأفلام المرأة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فعاليات دورته الثالثة التى أقيمت خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير بمحافظة أسوان، بتوزيع جوائز المهرجان وتكريم 5 من الشخصيات النسائية، اللاتى كانت لهن إسهامات عديدة فى عالم الفن السابع، وهن مصممة التترات الشهيرة «نوال»، والمونتيرة الكبيرة «ليلى فهمى»، وخبيرات الترجمة «عايدة» و«عزة» و«عبلة» أنيس عبيد. وحضر حفل الختام عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وكبار رجال محافظة أسوان، منهم الفنانون ليلى علوى وباسم سمرة واللبنانية نور ويسرا اللوزى وأحمد وفيق ومادلين طبر وسناء يوسف وجيهان خليل وأحمد مجدى، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما رئيس المركز القومى للسينما، والمخرج محمد عبد العزيز، والإعلاميان عمرو عبد الحميد ونشأت الديهى، وحضر أيضا حفل الختام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وعدد من قيادات المحافظة. وشهد حفل الختام كلمة للدكتور خالد عبد الجليل نيابة عن وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، ورئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق، وقام بإخراج الحفل هشام عطوة، وقدمه الإعلامية جاسمين طه.

وشهدت دورة المهرجان هذا العام تطورا ملموسا وإقبال جماهيرى واسع فى عروض أفلامها وورشها وفعالياتها ونجحت فى خلق حالة كبيرة من التفاعل مع جمهور أسوان المتعطش للسينما والفعاليات. وحصد الفيلم الجورجى الفرنسى الألمانى "قبل أن يعود أبى" إخراج مارى جولبيانى جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم الطويل وتم منحه تمثال إيزيس وشهادة تقدير باسم آسيا داغر، وفاز بجائزة أفضل مخرج لازالو نيميس عن الفيلم المجرى الفرنسى "غروب الشمس" ومنح شهادة تقدير باسم بهيجة حافظ، وفازت كل من ماريا لافى وإيلينا ديمترا كوبوليو بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم "كتاب مقدس" ومنحا شهادة تقدير باسم لطيفة الزيات. وذهبت جائزة أفضل ممثلة لبطلة فيلم "كتاب مقدس" لولى بيترى ومنتجاتها إدارة المهرجان شهادة باسم سعاد حسنى، كما حصل على جائزة أفضل ممثل جورج بوشيشفيلى عن فيلم "أفق" ومنح شهادة تقدير باسم نادية لطفى، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم اليمنى "عشرة أيام قبل الزفاف"، كما منحت لجنة التحكيم تنويه خاص للفيلم اللبنانى "يمشى وبعد" لسينثيا شقير . وقامت المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا بإعلان جوائز مسابقة الفيلم القصير حيث فاز فيلم "ضربة بالضاد" بجائزة أفضل فيلم وتم منح منتجه تمثال إيزيس وشهادة تقدير باسم آسيا داغر وهو إنتاج أسبانى من إخراج ماريا ألفاريز كما ذهبت جائزة أفضل إخراج إلى آنا مانتزاريس عن فيلم "نوايا حسنة" من إنجلترا وتم منحه تمثال إيزيس وشهادة تقدير باسم بهيجة حافظ، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الفرنسى "ترموستات 6" وتم منح مخرج الفيلم تمثال إيزيس وشهادة تقدير خاصة باسم رشيدة عبد السلام.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة برنامج للفيلم المصرى ضمن فعاليات الدورة الثالثة التى انطلقت الأربعاء الماضى 20 فبراير، وتهدف المسابقة إلى دعم صناعة السينما وتشجيع التجارب السينمائية الجادة وحصد جائزة أفضل فيلم بالمسابقة الفيلم المصرى بين بحرين. وتضمن برنامج الفيلم المصرى عرض 3 أفلام هى "بين بحرين" الذى يعرض عالميا للمرة الأولى، وهو قصة مريم نعوم وإخراج أنس طلبه، وبطولة يارا جبران وثراء جبيل وفاطمة عادل وعارفه عبدالرسول، و"ورد مسموم" تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، وبطولة محمود حميدة ومريهان مجدى وصفاء الطوخى، و"لا أحد هناك" تأليف وإخراج أحمد مجدى، وبطولة سلمى حسن ورشا مجدى وأسامة جاويش. Advertisements وتتكون لجنة تحكيم برنامج الفيلم المصرى من الكاتبة كريمة كمال، والناقد والباحث السينمائى المغربى عبدالرزاق الزاهر، والنجمة اللبنانية نور.

وكرمت إدارة المهرجان فى حفل افتتاح دورتها الثالثة هذا العام الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبى والنجمة العالمية باربرا بوشيه وتنافس على جوائزه 12 فيلماً فى مسابقة الفيلم الطويل ورأس لجنة تحكيم المسابقة النجمة المصرية ليلى علوى، كما ضمت فى عضويتها المنتج الفرنسى الشهير جاك بيدو، وإلياس خياط مؤسس رئيس مهرجان طرابلس السينمائى من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي. كما تنافس على جوائز مسابقة الفيلم القصير 20 فيلماً، ورأس لجنة تحكيم المسابقة المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم فى عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزى والمخرج الأردنى يحيى العبد الله. وأقام المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست "وسام سليمان" مؤلفة أفلام "فى شقة فى مصر الجديدة، أحلى الأوقات، فتاة المصنع"، واهتمت الورشة بصناعة الأفلام بداية من كيفية تطوير الفكرة ووصولا لشكل السيناريو النهائى، وقام كل متدرب فى ختام الورشة بعرض السيناريو الذى عمل عليه خلال لقاء مفتوح لمناقشة أفكار السيناريوهات التى تم العمل عليها خلال الورشة". والمهرجان قدم أيضا لأبناء أسوان ورشة فى كيفية صناعة الفيلم الوثائقى تحت إشراف المخرج "محمود سليمان"، واهتما الورشة بالتدريب على صناعة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج النهائى، وشارك كل متدرب فى صناعة فيلم قدم فى نهاية الورشة.