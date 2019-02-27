بحضور لاعبي الأهلي.. عدسة "الخليج 365" ترصد مواقف من عزاء والدة "خاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تصوير - هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان مصطفى خاطر في وفاة والدته، وذلك أمس في السرادق المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورصدت عدسة "الخليج 365"، عددًا من اللقطات نرصدها لكم في التقرير التالي:

انهيار مصطفى خاطر

التقطت عدسة "الخليج 365"، اللحظات الأولى لبدء العزاء، التي بدا فيها الحزن الشديد على وجه "خاطر"، حيث ظهر في حالة من الحزن وظهر منهارًا طوال العزاء.

لاعبو الأهلي

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حرص لاعبا الأهلي: رامي ربيعة، ورمضان صبحي، على مؤازة صديقهم مصطفى خاطر، وتقديم واجب العزاء له.

حضور كثيف لنجوم الفن

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان مصطفى خاطر، من بينهم الفنان مصطفى شعبان، والفنان دياب وماجد المصري، وإيمي ودنيا سمير غانم، والفنان الشعبي سعد الصغير، والفنان منير مكرم، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة بشرى، والفنانة إيمي سالم، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان شريف منير ولاعب النادي الأهلي رمضان صبحي.

كما حرص على المشاركة كل من: حسام شوقي، مدير عام شركة سينرجي، والشيف علاء الشربيني، وكريم أبو زيد، ومحمد محمود أبو زيد، وهشام ماجد، وشيكو، وفتحى عبد الوهاب، وبشرى، ودياب، ومحمد أبو داوود، والمنتج هشام جمال، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوى، وبيومى فؤاد. وغيرهم.

نجوم مسرح مصر

وظهر في العزاء نجوم مسرح مصر في سرادق العزاء، حيث ظهر الفنان على ربيع، والفنان حمدي الميرغني، والفنان وكيم عفيفي، وأوس أوس، وغيرهم.

يُذكر أن "خاطر" يعكف حاليًا على تصوير دوره في مسلسل "طلقة حظ"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، من بطولة أيتن عامر.​