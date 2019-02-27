ليلى علوي من ختام مهرجان أسوان للمرأة: "تحيا المرأة وتحيا السينما"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نشرت الفنانة ليلي علوي، فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، بفعاليات حفل ختام مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة هذا العام.
وكان لليلي خطاب وجهت خلاله، الشكر للقائمين على إدارة المهرجان، وعلى مجهوداتهم في محاولة تسليط الضوء على قضايا المرأة وحكاياتها.
وعلقت ليلي، على الفيديو قائلةً: "تحية لمهرجان أسوان اللي بيسلط الضوء على حكايات المرأة وبيرفع وعي المجتمع بأهمية قضاياها .. تحيا المرأة وتحيا السينما".
كما وجهت الشكر للقائمين على المهرجان، بقولها: "بشكر كل أعضاء لجنة تحكيم المهرجان على تعاونهم، وبشكر أسوان على حسن استقبالنا، مبروك لكل الفائزين، وحظ أوفر الدورات القادمة لمن لم يحالفهم الحظ".
يذكر أن ليلى علوي شاركت كرئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الثالثة هذا العام.
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