محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: يقدم موقع "الخليج 365" نشرة يومية بأبرز أخبار نجوم هوليوود، يتناول فيها أهم ما يطرأ على حياتهم الشخصية وجديد أعمالهم الفنية. وفي النشرة التالية نقدم لكم مجموعة متنوعة منها نادين لبكي بكواليس الأوسكار، بري لارسون، مارفل، بريانكا شوبرا، جوردان بيلي، ديان كروجر، وآخرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر نشرة هوليوود| نادين لبكي في كواليس الأوسكار وفيديو ترويجي جديد لـ"Avengers: Endgame" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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