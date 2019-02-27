محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس الثلاثاء، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بليلى علوي ترقص على أنغام أغنية نوبية ونجوى كرم تستعرض هدايا عيد الميلاد، و أصالة حذفت متابعة أنغام وهددت شيرين بالذبح، وأحدهم بطل لـ"علاء الدين" وآخر اختاره كلينت إيستوود.. نجوم مصريون في هوليوود، وغيرها. نرصد لكم تفاصيل ما تم نشره:

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| أصالة تُلغي متابعة أنغام بعد زواجها ومحمد رمضان يعلق على تقليد أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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