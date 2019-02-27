دوللي شاهين بفستان قصير وآلاكوشنير بسيلفي جديد.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على صفحات التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم 10 من أبرز لقطات هؤلاء النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام". وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة، نالت إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة مادلين مطر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان قصير، ونالت إعجاب متابعيها

ميريام فارس

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نشرت المطربة ميريام فارس صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

كارول سماحة

نشرت المطربة كارول سماحة صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها على طريقة "سلفي"، نالت إعجاب جمهورها.

هاني سلامة

نشر الفنان هاني سلامة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة له مع الفنان عزت العلايلي وكتب: "مع أستاذي الكبير". ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

آلاكوشنير

نشرت الراقصة آلاكوشنير صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، على طريقة سلفي. ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سما المصري

نشرت الفنانة سما المصري، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها رفقة كلبها. ونالت الصورة إعجاب جمهورها.​