أول تعليق من مصطفى خاطر بعد عزاء والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الشاب مصطفى خاطر، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، بوست وجه به رسالة لمن حضر عزاء والدته.

وكتب خاطر: "الشكر كل الشكر لكل واحد تعب نفسه وحضر العزاء أو أجل سفره ورجع من سفره أو كتب بوست أو اتصل بيا علشان يعزيني في والدتي، شكر الله سعيكم جميعا، أدعو لها بالرحمة والمغفرة".

يُذكر أن الفنان الشاب مصطفى خاطر استقبل المعزين في وفاة والدته مساء اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. ​