عامر خان: هذا هو سر لياقتي البدنية بفيلم Dangal

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 فبراير 2019 01:33 صباحاً - كشف نجم بوليوود عامر خان Aamir Khan بطل فيلم "Dangal"، عن سر لياقته البدنية في فيلمه، حين استطاع أن يحوّل جسده في فترة زمنية قصيرة، بما يتلاءم مع دوره البطولي داخل السيناريو ، حيث صدم جمهوره نتيجة التحولات التي سرقت انتباههم في فيلمه الرياضي "Dangal".



عامر البالغ من العمر 53 عامًا كشف عن سر لياقته البدنية من خلال تصريحه الصحافي خلال وجوده مع مدربه الرياضي الشهير جيف كافاليير، حيث قدّم بعض النصائح لكل شخص يريد أن يكون أكثر لياقة ورشاقة.



وقال خان حول هذا الموضوع: "قلت لنفسي لا يجب أن أذهب إلى حيث من المفترض أن أكون في الأشهر الخمسة المقبلة، دعني أنظر إلى ما يفترض أن أفعله اليوم فقط ، خطوة واحدة في وقت واحد." تابعوا أيضا: صورة..أميتاب باتشان يستقبل عامر خان في برنامجه



وسجل مدرب خان فيديو والتقط بعض الصور التي تُظهر لمحة صغيرة من تدريبات وتمارين رياضية لعامر خان من فيلم Dangalوالذي سيتم تنزيله على قناة يوتيوب جيف قريبًا.



يشار إلى أنّ خان أدى دور ماهافير سينغ فوغات ، وهو مصارع من الهواة يدرب بناته جيتا فوغات وبابيتا كوماري ، اللواتي يصبحن أول مصارعات هنديات من الطراز العالمي في الهند.



ويبدأ الفيلم بتصوير ماهافير سينغ في مرحلة الشباب ، يليه تصوير سينغ في منتصف العمر، وهو يمتلك بطنًا ضخمًا، بعيدًا تمامًا عن أيّ صورة رياضية مناسبة. تابعوا أيضا: عامر خان : سلمان خان تفوّق عليّ



وقد تلقى خان تعليقات إعجاب وإشادة بدوره على نطاق واسع، بعدما كان يزن 96 كجم، واستطاع أن يصل إلى 68 كجم ، قبل وبعد انتهاء الفيلم.



وقيل الكثير عن هذه العزيمة الكبيرة التي يتمتع بها عامر، وهذا التحول من قبل مدربي اللياقة البدنية على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنّ عامر خان نفسه تحدّث عن ذلك قليلًا جدًّا. 5

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