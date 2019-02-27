بالصور: ماريا كاري تفاجأ الجماهير بنحافتها بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة

خضعت النجمة العالمية ماريا كاري، منذ أكثر من عام لعملية تكميم معدة من دون أن تعلن ذلك.

وكانت تتبع حميات قاسية لخسارة الوزن عندما يحين موعد حفلاتها ومشاريعها الفنية وأنها كانت تعود إلى نظامها العادي بعد ذلك وتكتسب الوزن، حتى فاجأت متابعي حسابها على ” إنستجرام ” بنشر صورة لها بإطلالة غير مسبوقة.

وظهرت ماريا مرتدية فستاناً طويلاً أظهر نحافة خصرها، معلقة على الصورة: ” في سيزر بالاس هذه الليلة، لا يمكنني الانتظار للقائكم في آخر عرض لهذا الموسم. “