الممثلة السعودية العنود تكشف ردة فعل عائلتها تجاه طبيعة عملها.. وهذا ما قالته عن الخطوط الحمراء...

كشفت الفنانة السعودية العنود سعود، بداية دخولها مجال التمثيل والصعوبات التي واجهتها، كما أوضحت ردة فعل عائلتها حول التمثيل وتجربتها في مسلسل بنات الملاكمة.

* كيف تقدم العنود سعود نفسها لمتابعيها ومن هي؟

شابة عربية سعودية تحب الفن وتؤمن برسالتة وأثره على المجتمع، ولدي إيمان كبير أن الفن للمرأة السعودية سوف يحضر على الساحة العالمية وبقوة ، خصوصا في ظل رؤيا 2030 وبرنامج جودة الحياة 2020 والذي من أهدافه الاهتمام بالفنون وبالتالي سوف يكون هنالك حضور لي ولغيري من بنات وطننا الحبيب.

* كيف أتجهتي للتمثيل؟ ولماذا اخترتي عالم الفن تحديداً ؟

الفن هو الطريق الأصعب للشابة السعودية وقد يتقبل المجتمع الشاعرة والطبية والمهندسة وكابتن الطائرة ولكن الفن لازال شريحة كبيرة من المجتمع السعودي يرون أن الفن مهنة لا يحبذ عمل بناتم بها، أما أنا فلدي إيمان أن الفن رسالة وله أهداف سامية في المجتمع وقادر على حل كثير من المشكلات .

* ما هي الصعوبات التي واجهتك في بداية المشوار الفني؟

عدم تقبل المجتمع لذلك ، وكذلك بُعد موقع التصوير وندرة أماكن التأهيل للفتاة وعدم توفر أماكن للتدريب أو مدن إنتاج إعلامي داخل المملكة.

* هل وجدتي دعم من العائلة ؟

نعم ، أنا لولا عائلتي والدي وأمي وإخوتي وأخواتي لما كنت هنا اليوم ، وطبعاً عائلتي مثل أي عائلة عربية لابد أن يكون هنالك حرص على الفتاة ومتابعه لها وخصوصاً أنني اعمل في الوسط الفني حيث هنالك سفر ولوكيشن وبالتالي فإن عائلتي هي الداعم الأول لي .

* حدثينا عن تجربتك في مسلسل بنات الملاكمة، وما هو دورك في العمل؟

بنات الملاكمة هو مسلسل يشبه الفتاة السعودية وينادي بحقوقها في المجتمع ويلامس عدة قضايا في وقت واحد ، فيتحدث عن أهمية الرياضه للبنات وكذلك يجب أن تكون قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها ويجب على المجتمع أن يحترم ذلك، كذلك المسلسل يحاكي توجه الدولة في التحرر من المد الصحوي وينادي بالهوية المعتدلة للمرأة السعودية .

ودوري في المسلسل هي فتاة من ظروف متوسطة وتبحث عن ذاتها وعن حلم بداخلها وكيف يكون المجتمع قاسي وظالم حين يقف ضدها .

* هل سنشاهدك في مسلسلات أخرى؟ وما هي أخر أعمالك؟

نعم هناك أعمال أخرى في رمضان وهناك فيلم سوف يعرض في صالات السينما قريباً ويلامس قضية صعبة في المجتمع وهناك عدة أعمال في المستقبل القريب.

* ما هي الأدوار والشخصيات التي تفضل أن تؤديها العنود سعود في أعمالها؟

أحب أن انطلق من هوية عربية سعودية تعالج القضايا الموجودة في الوقت الحالي وتصور الحلول وكذلك حجم الظلم من العادات والتقاليد وكذلك التفسير الخاطئ لبعض التعاليم الدينية وأيضاً بعض الإجراءات النظامية التي تهضم حق الفتاة في المجتمعات العربية، ولكن أحب أن يكون ذلك من خلال أدوار غير تقليدية وغير عادية ومن خلال شخصيات مؤثره وتستهدف شريحة واسعة.

* هل سنراك تتجهين كذلك إلى الأزياء أو الإعلام مع عملك بالتمثيل؟

أنا لدي تصور مختلف عن الإعلام ، بحيث أن كل ما انتشر بين الناس وكان قادر على الاتصال الجماهيري ومؤثر فلن يكون لدي مانع في استخدامه من أجل أن أوصل رسالتي إلى المجتمع.

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* لماذا توقف برنامجك الذي كنتي تقومين بإعداده في قناة روتانا خليجية؟ حدثينا عن محتوى البرنامج كذلك؟

البرنامج كان يتحدث عن ما يخص المرأة وكان الإعداد جيد ولكن تقديم المحتوى الإعلامي لا يقف على الإخراج أو المحتوى أو المذيع أو الإنتاج بل قد يكون هنالك أسباب أخرى بعيدة مثل التغيير في سياسة بعض القنوات أو توجهها ، وأنا على الصعيد الشخصي دائماً مستمرة .

* حدثينا أكثر عن دراستك في مصر في معهد الفنون؟

الحقيقة أنا تنقلت في دراستي بين السعودية وبين مصر وبين التعليم في الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك في بعض الدورات التخصصية والتي تصل إلى سنة فيما يعادل الدبلوم والتي لايمكن أن تكون في الجامعات ، والقادم بإذن الله برنامج دراسي في الولايات المتحدة الأمريكية متخصص بالإخراج في كاليفورنيا كلية جامعة جنوب كاليفورنيا للفنون السينمائية ومازالت اجراءات القبول قائمة وكذلك بعض المعوقات التي تعاني منها الفتاة السعودية أخرتني ولكن سوف أتغلب عليها بإذن الله .

* هل يهمك العائد المادي في أعمالك؟

العائد المادي مهم وخاصة إذا كان العمل يستحق ذلك وأنا لا أقوم بعمل تطوعي بل أقوم بمهنة ودور مثل أي فرد من أفراد المجتمع.

* كيف تقيمين الدراما السعودية؟ رغم أنك في بداياتك الفنية؟

الدراما السعودية لا أستطيع أن اقيمها حيث أن هناك كثير من النقاد والمتخصصين ولكن ما أعرفه أنها تتطور وكل سنة تكون أفضل من قبلها وحتى بعيد عن الدراما نجد هناك مجالات جديدة تطورت بشكل سريع.

* هل هناك خطوط حمراء بالنسبة لك في أعمالك؛ خاصة الملابس ومدى جراءتها؟

هذا السؤال لا يشبهني وقديم وأسلوب مستهلك لجذب القراء، ولا أتصور أن هناك من جيلي مَن يهتم بمثل هذه الأسئلة ، وثقافة مجتمعي لم تعد تختزل النساء في متر من القماش ، أو يجذبها “مانشيت” يتحدث عن الملابس التي ترتديها الفنانة .

* ما هو شعورك تجاه دخول الشابات السعوديات بشكل ملفت مؤخراً بالمجال الفني؟

هذا طبيعي ومؤشر واضح على التغيير الذي تعيشه السعودية مؤخراً والشابات السعوديات مازال لديهن الكثير ليقدموه.

* لماذا الإشاعات تكثر من البعض تجاه بيئة الفن والفنانات؟

الإشاعات أزعجت دول عظمى ومؤسسات أكبر من فنانة ومسلسل درامي ، ولكن المعروف أن الإشاعة يقف خلفها إعلامي مرتزق وفي عصر السوشيال ميديا تلاشت لأن الرد يكون مباشر وأصبحت هذه الحدود ضيقه جداً .

* ما هو طموح العنود سعود ؟

أن أصبح مخرجة تهتم بقضايا كثيرة في المجتمع وأن أحارب كثير من الظواهر المزعجة.