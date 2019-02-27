كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المخرج جمال عبد الحميد لـ 90 دقيقة: نيللي هي من اختارتني للعمل بالفوازير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المخرج الكبير جمال عبد الحميد، إنه غير شكل الأغنية الدينية في مصر من خلال "صلينا الخليج 365 فين" التي غناها علي الحجار، ودعاء عبد الحليم حافظ، الذي أخرجه بعد وفاته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن المخرج محمد فاضل كان من أكثر المخرجين اقتناعا بعمله، متابعا: "قال لي في أحد الأعمال لا تحرق لي المسلسل بالتترات الجميلة بتاعتك".

وعن عمله في الفوازير، قال: "الفنانة نيللي هي من اختارتني لعمل الفوازير من ضمن 7 مخرجين وكانت الصعوبة أنها كانت أول فوازير بعد الحاج فهمي عبد الحميد".