كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الجديد لفيلم “Detective Pikachu”

متابعة-سنيار: أصدرت شركة Warner Bros. Pictures عرضا دعائيا جديد لفيلم “Detective Pikachu”.

يضم الفيلم النجم Ryan Reynolds الذي يقدم صوته لشخصية Pikachu، إلى جانب كاثرين نيوتين، Ken Watanabe، سوكي ووترهاوس، ريتا أورا.

وقد أسعدت Pokémon المشجعين من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم لأكثر من عقدين من الزمان، مع أكثر من 300 مليون لعبة فيديو يتم بيعها في جميع أنحاء العالم، 23.6 مليار من بطاقات TCG لبوكيمون تم شحنها إلى 74 دولة، وسلسلة متحركة تمتد على 20 موسماً، وتعتبر Pokémon واحدة من أنجح وسائل الترفيه في العالم.

الفيلم من إخراج روب ليترمان، وإنتاج ماري بارنت، وسيصل إلى دور العرض في 11 مايو.