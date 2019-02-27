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كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 12:51 صباحاً -
أُصيب المطرب المصري محمد حماقي بكسر مضاعف في القدم اليسرى خلال مشاركته في مباراة في كرة قدم مع بعض من أصدقائه بأحد ملاعب مصر الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة.
وعلى الفور، قام عددٌ من أصدقاء حماقي، بنقله عقب إصابته مباشرة إلى أحد المستشفيات القريبة، لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الإسعافات السريعة له، والتأكُّد من إصابته.
إلا أن الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية صدمت الجميع، وأكّد الأطباء ضرورة خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته بكسر مضاعف في القدم اليسرى، ويحتاج إلى تدخل جراحي دقيق يُلزمه عدم الحركة أيضًا.
وشدّد الفريق الطبي على ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم الحركة، كما تم عمل جبيرة مؤقتة على موضع الكسر حتى لا تتضاعف الإصابة وتتفاقم أزمته.
ويخضعُ حماقي الأربعاء الموافق 27 من فبراير الجاري لعملية جراحية دقيقة لتركيب شريحة ومسامير لتثبيت العظم المكسور، مع التوصية بعد الحركة لمدة معينة يُحددها الأطباء عقب إجرائه العملية الجراحية، بحسب مُقرّبين منه.
وقال حماقي في تصريحات صحفية سابقة، إنه سيخوض تجربة التمثيل قريبًا وأنه استقر على الفيلم السينمائي الذي سيشارك فيه، مشيرًا إلى أنه انتهى من وضع كافة الترتيبات المتعلقة به، رافضًا الكشف عن اسم العمل في الوقت الحالي.
وأكّد حماقي في أكثر من مناسبة على رغبته في خوض مجال التمثيل، وتقديم فيلم من بطولته، ولكنه يضع شروطًا لهذه التجربة يجب توافرها لكي يظهر العمل على أكمل وجه كما يتمنى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. محمد حماقي يتعرّض لإصابة بالغة ويخضع غدًا لعملية جراحية دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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