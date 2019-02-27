حبيبة رامي مالك الحسناء تصغره بـ12 عاماً.. تعرفوا عليها بعد قبلته الحميمة لها في حفل الأوسكار

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 12:51 صباحاً -

بعد إعلان اسمه وفوزه بجائزة أفضل ممثل في الأوسكار لهذا العام عن دوره في فيلم “بوهيمان رابسودي”، سارع النجم الأميركي ذو الأصول المصرية رامي مالك إلى احتضان وتقبيل حبيبته الممثلة الأميركية لوسي بوينتون، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في الصالة وبين الصحافيين.

وبطريقة عفوية، عبّر النجم العالمي عن فرحته الكبيرة بفوزه بجائزة الأوسكار بتلك القبلة الرومانسية، التي سجلتها عدسات المصورين وخطفت الأضواء من مشاهد أخرى في الحفل. وبات السؤال الأبرز للعديد من المشاهدين في الوطن العربي: من هي حبيبته التي أعلن رسميا عن علاقته العاطفية بها قبل خلال حفل “غولدن غلوب” قبل أشهر؟



ودخل الثنائي في علاقة حب خلال مشاركتهما سويا في فيلم “بوهيمان رابسودي”، الذي طرح مؤخرًا بدور العرض السينمائية، وهي أميركية من مدينة نيويورك، ولدت في العام 1994، أي أنها تصغر مالك بـ12 عاماً.



والشابة الحسناء، هي ابنة الصحفي غراهام بوينتون، وبدأت حياتها الفنية عام 2006 من خلال مشاركتها في العديد من الأفلام أهمها: Murder on the Orient Express وفيلم Apostle وأيضاً في فيلم Miss potter عام 2006، ومثلت أيضا في فيلمCopperhead .

ووجه مالك خلال تسلمه جائزة الأوسكار الشكر لوالدته وعائلته ولصديقته الجديدة ودعمها له قائلاً “شكراً لك لوسي بوينتون، لقد كنت حليفتي.. صديقتي .. حبي. شكرا جزيلا لك”، ونال من بعدها التصفيق الحار من الحاضرين.

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