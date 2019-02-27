مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل الستار على دورته الـ3

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتم في الثامنة من مساء الثلاثاء فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي شهدت تطورا ملموسا وإقبالا جماهيريا واسعا في عروض أفلامها وورشها وفعالياتها هذا العام، ونجح المهرجان في خلق حالة كبيرة من التفاعل مع جمهور أسوان المتعطش للسينما والفعاليات الفنية.

وشهد حفل الختام حضور حشد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وكلمة لوزير الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس المهرجان.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برنامجا للفيلم المصري ضمن فعاليات الدورة الثالثة التي انطلقت الأربعاء 20 فبراير/شباط الجاري، وتهدف المسابقة إلى دعم صناعة السينما وتشجيع التجارب السينمائية الجادة.

وتضمن برنامج الفيلم المصري عرض 3 أفلام هي "بين بحرين" الذي يعرض عالميا للمرة الأولى، وهو قصة مريم نعوم وإخراج أنس طلبه، وبطولة يارا جبران وثراء جبيل وفاطمة عادل، وعارفه عبدالرسول، و"ورد مسموم" تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وبطولة محمود حميدة وميريهان مجدي، وصفاء الطوخي، و"لا أحد هناك" تأليف، وإخراج أحمد مجدي، وبطولة سلمى حسن، ورشا مجدي وأسامة جاويش.

وتكونت لجنة تحكيم برنامج الفيلم المصري من الكاتبة كريمة كمال، والناقد والباحث السينمائي المغربي عبدالرزاق الزاهر، والنجمة اللبنانية نور.

وكرمت إدارة المهرجان في حفل افتتاح دورتها الـ3 الفنانة المصرية محسنة توفيق ومنة شلبي، كما تم تكريم 5 شخصيات نسائية في حفل الختام، اللاتى كانت لهن إسهامات عديدة فى عالم الفن السابع، وهن مصممة التترات الشهيرة "نوال"، والمونتيرة ليلى فهمى، وخبيرات الترجمة عايدة وعزة وعبلة أنيس عبيد بنات رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل الختام.

وتنافس على جوائز الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 12 فيلماً في مسابقة الفيلم الطويل، وهي الفيلم اليمني "عشر أيام قبل الزفة" من إخراج عمرو جمال، الفيلم الوثائقي الفرنسي "الخمير الحمر"، وهو من إخراج نيري أديلاين هاي، "قبل أن يعود أبي" إنتاج جورجي فرنسي ألماني، من إخراج ماري جولبياني، ومن لبنان فيلم "بمشي وبعد" إخراج سينثيا شقير، وخاض المنافسة أيضاً فيلم "إطار فارغ" إخراج سناء عكرود.

كما عرض أيضاً فيلم "فتيات اللعبة"، وهو إنتاج فرنسي ألماني، إخراج وسيناريو وتصوير ألينا سكرزيزيوسكا، ومن الصين عرض فيلم "الفتيات دومًا سعيدات"، إخراج وسيناريو يانج مينج مينج، وشاركت اليونان بفيلم "كتاب مقدس" إخراج ماريا لافي، وعرض كذلك فيلم "أفق"، وهو إنتاج جورجي سويدي من إخراج تيناتين كاجريشفيلي، كما شارك الفيلم السريلانكي "أرض"، إخراج وسيناريو فيساكيسا تشاندرسيكرام، وشارك المخرج لازلو نيميس بفيلم "غروب الشمس"، وهو إنتاج مجري فرنسي، بطولة جولي جاكاب، فلاد إيفانوف، إيفلين دوبوس، كما عرض للمخرج كريستي جارلاند فيلم "ما تريده ولاء"، وهو إنتاج كندي دنماركي فلسطيني.

ورأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل النجمة المصرية ليلي علوي، كما ضمت في عضويتها المنتج الفرنسي الشهير جاك بيدو، وإلياس خياط مؤسس رئيس مهرجان طرابلس السينمائي من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي.

كما تنافس علي جوائز مسابقة الفيلم القصير 20 فيلماً، حيث تشارك إسبانيا بفيلم "ضربة بالضاد"، وهو سيناريو وإخراج ماريا ألفاريز، كما عرض لدولة الإمارات العربية المتحدة فيلم "تواريخ" سيناريو، وإخراج هاجر عبدالباري، ومن مصر عرض فيلم "شفه" سيناريو، وإخراج أمنية عكاشة، وشاركت الدنمارك في المسابقة بـ3 أفلام هي "باخوس" سيناريو وإخراج ريكي بلانيتا، و"الصياد" إخراج وسيناريو سارة أونبرق، "مدينة الذكريات" إخراج وسيناريو سيجن تافيتان.

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وشارك المغرب في المسابقة القصيرة بفيلم "حياة أميرة" إخراج فيصل حلمي، كما عرض أيضا بالمسابقة الفيلم الفرنسي "لا تسأل عن طريقك"، إخراج وسيناريو ديبورا حسون، وشارك بالمسابقة أيضا من فرنسا فيلم "ثرموستات 6" بطولة سيلين مونسارات، ماكسيم دابوفيل، بيرنارد ميتروكس، ومن فرنسا أيضاً عرض فيلم "جاكي" سيناريو وإخراج كورالي بروشي، ومن إنجلترا عرض فيلم "نوايا حسنة" إخراج آنا مانتزاريس.

كما شاركت اليونان في المسابقة بـ3 أفلام قصيرة هي فيلم "الغابة" سيناريو، وإخراج ليا تسالتا، فيلم "فورفورو" سيناريو وإخراج كارينا لوجوتيس، فيلم "هيكتور مارلوت"، سيناريو وإخراج جاكلين لينتسو، وشاركت لبنان في المسابقة بفيلم "قهوة مُرّة" سيناريو وإخراج جلوريا طوق، ومن مصر عرض فيلم "نوال" سيناريو وإخراج إبراهيم غريب.

كما عرض من إسبانيا فيلم "تسعة وعشرة: تجسيد مأساة شخصية" سيناريو وإخراج مارتا إم ماتا، كما خاض المنافسة فيلم "السمكة الصغيرة والتمساح"، وهو إنتاج ألمانيا وجمهورية الكونجو، إخراج ستيفاني بلاتنر، وفيلم "تيمي" وهو إنتاج بلغاري ألماني بلجيكي من إخراج وسيناريو ليوبو يونشيف، وفيلم "الدور"، وهو إنتاج إيطالي من إخراج فرنوش صمدي.

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وضمت في عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزي، والمخرج الأردني يحيى العبدالله.

وأقام المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست المصرية وسام سليمان مؤلفة أفلام "فى شقة فى مصر الجديدة، أحلى الأوقات، فتاة المصنع"، واهتمت الورشة بصناعة الأفلام بداية من كيفية تطوير الفكرة ووصولا لشكل السيناريو النهائي، وقام كل متدرب فى ختام الورشة بعرض السيناريو الذي عمل عليه خلال لقاء مفتوح لمناقشة أفكار السيناريوهات التي تم العمل عليها خلال الورشة".

والمهرجان قدم أيضا لأبناء أسوان ورشة في كيفية صناعة الفيلم الوثائقى تحت إشراف المخرج "محمود سليمان"، واهتمت الورشة بالتدريب على صناعة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج النهائي، وشارك كل متدرب فى صناعة فيلم قدم فى نهاية الورشة.

المهرجان قدم أيضا في دورته الثالثة ورشة للرسوم المتحركة للكبار ويشرف عليها الدكتور أشرف مهدى، واستهدفت الورشة الشباب من سن 18 إلى 35 سنة، وقام خلالها الطلاب بالتدريب على تقنيات تحريك الرسوم وتطبيقها على لوحات الفنون التشكيلية المصرية.

كما أقام المهرجان ورشة للرسوم المتحركة بالتعاون مع مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة، وقام بالإشراف عليها والتدريب الفنان إبراهيم سعد، وتستهدف الورشة الأطفال من سن 7 سنوات وحتى 16 سنة.

وضمت ورش المهرجان أيضا ورشة خامسة لصناعة الفيلم الوثائقى للمخرجة عايدة الكاشف، واستهدفت الورشة استكمال صناعة وإنتاج أفلام يعمل عليها أصحابها من الدورة الماضية من المهرجان ويتم إنتاجها هذا العام.