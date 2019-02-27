ميغان ماركل تُنفق هذا المبلغ على إطلالاتها بالمغرب في 3 أيام فقط.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ارتدت دوقةُ ساسكس ميغان ماركل ملابسَ بأكثر من 110 آلاف جنيه إسترليني خلال جولتها المغربية.

ولفت هذا الرقم الأنظار بسبب أن التكلفة تضمّنت فقط 3 أيام، كما أنها خطفت الأضواء بفضل مزيج من التصميمات المرموقة والأزياء الراقية بما في ذلك ثوب مصمم خصيصًا من ديور.

وطلبت ماركل الحامل في شهرها السابع، قطعتين مخصصتين للزيارة الملكية، لاستيعاب تغيرات الحمل التي طرأت عليها.

وتُقدّر القيمة الإجمالية لخزانة ملابسها، بما في ذلك زوجٌ من الأقراط المرصّعة بالماس، بـ 110.700.89 جنيه إسترليني، فضلًا عن ثوب من "ديور" على غرار القفطان يعتقد أنه يساوي 90 ألف جنيه إسترليني.

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في الجولة الملكية، قامت الدوقة بارتداء مجموعة متنوعة من القطع الفاتنة بما في ذلك فستان أحمر فالنتينو، يعتقد أنه تكلف 600 جنيه إسترليني، مع إطلالات غير رسمية مثل قميص بريتون وبنطلون جينز نحيل، ارتدته لزيارة مركز الفروسية في الرباط صباح الإثنين.

كما ارتدت ميغان قطعًا جديدة من المصممين "ستيوارت فايتسمان" و"جيانفيتو روسي" وصديقتها "ميشا نونو" التي حضرت حفل استقبال مولودها الأسبوع الماضي في نيويورك.

ويُعتبر هذا المبلغ هو الأغلى في إطلالاتها التي ارتدتها خلال جولاتها الملكية السابقة، حيث كلفت خزانة ملابسها في جولة المحيط الهادئ بأكملها ما مجموعه 118.000 جنيهًا إسترلينيًا على مدار 16 يومًا أثناء زيارتها لأستراليا ونيوزيلندا وفيجي وتونجا في أكتوبر 2018.