شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول حفل غنائى يجمع محمد حماقى وعزيز مرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الفنان محمد حماقى مع الموسيقى والفنان الأردنى عزيز مرقة على مسرح واحد لأول مرة ضمن مشاركتهما فى فعاليات النسخة الأولى من مهرجان "فايبرانت" الموسيقى، الذى تحتضنه الجامعة الأمريكية فى التجمع الخامس، وذلك فى تمام الرابعة مساء الجمعة 8 مارس.

ويخطف حماقى قلوب معجبيه بالعرض اللايف لأغنيات ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، مثل "يا ستار" و"بقيت معاه" و"م البداية" مع مزيج من أغنياته القديمة مثل" مابلاش" و"حاجة مستخبية"، مع توليفة غنائية ذات طابع العاطفية من أغنيات عزيز مرقة مثل "مين قالك" و"هى” و"ياباى” وأغنيته الأجدد "الله غالب".

عزيز مرقة مغنى ومنتج ومؤلف موسيقى أردنى، اشتهر بتقديمه نوعية موسيقى الراز، خليط موسيقى يجمع بين مزيكا الروك والجاز مع لمسة الموسيقى العربية، وحقق نجاحًا جماهيريًا بأشهر أغانيه "بنت الناس" و"ياباى" و"هى"، وانتهى مؤخرًا من تحضير مشروع ألبومه الموسيقى الجديد، والذى يقدم خلاله تجربة أول ألبوم "فى آر" فى العالم العربى.

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