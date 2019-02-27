شكرا لقرائتكم خبر عن وعرض "لؤلؤة الشرق".. أشرف زكى وأنوشكا وشهيرة يحتفون بذكرى ميلاد شادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى الأستاذ خالد جلال بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة الراحلة شادية، وذلك فى السابعة مساء الغد الأربعاء بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يحضر الاحتفالية، عائلة الفنانة الراحلة شادية ونجوم الفن: الدكتور أشرف ذكى نقيب الممثلين، والنجمة شهيرة، والمطربة أنوشكا، ونقيب الموسيقيين الأسبق الموسيقار منير الوسيمى، والفنانات القديرات رجاء حسين ومديحة حمدى وسهير المرشدى وآمال رمزى ونادية رشاد، والمطربة الكبيرة عزة بلبع، والكاتب الكبير محمد أبو العلا السلامونى، والفنان التشكيلى الدكتور جمال الموجى.

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلى بعنوان"لؤلؤة الشرق"يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة شادية يعقبه برنامج موسيقى غنائى تقدمه الفرقة الموسيقية بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يتضمن مجموعة من أروع أغانى الراحلة شادية منها: شبكت قلبى(عزف موسيقى على آلة الكمان للفنان أحمد ماهر)،لقيته لقيته، شبك حبيبى، وحياة عينيك (غناء المطربة هند عمر)،أحبك أحبك، إن كنت لية، مين قالك تسكن فى حارتنا، مخاصمنى بقاله مدة (غناء المطربة أنغام مصطفى)، ياسلام على حبى وحبك (دويتو أحمد محسن وأنغام مصطفى)، ياحبيبتى يامصر(أنغام مصطفى وهند عمر)، مع إهداء السادة الحضور كتيب "لؤلؤة الشرق" يتناول رحلة عطاء الفنانة شادية إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلى.