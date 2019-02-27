شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الأغنية الدعائية لفيلم Alita: Battle Angel، التي طرحت باسم " Swan Song " مشاهدات وصلت إلى 27 مليون مشاهدة على الحساب الرسمي للمغنية الأمريكية دوا ليبا على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتدور قصة فيلم Alita: Battle Angel حول أليتا التي تم ابتكارها من قبل الدكتور الغامض، لتصبح قاتلة وخطيرة على المجتمع، حيث إنها لا تستطيع أن تتذكر من هي، أو من أين أتت، لكن بالنسبة للدكتور إيدو، الحقيقة واضحة تمامًا، إنها الشخص الذي يمكن أن يكسر حلقة الموت والدمار التي خلفها تيبهارس، ولكن لتحقيق هدفها الحقيقي، يجب عليها القتال والقتل، وهنا يأتي دور أليتا الحقيقية، حيث إنها تجمع بين كونها ملاك من السماء جنبًا إلى جنب مع ملاك الموت.

فيلم Alita: Battle Angel من بطولة روزا سالازار، وإيزا جونزاليز، وجنيفر كونيلي، وإد سكرين، وميشيل رودريجيز، وكريستوف والتز، وكاسبر فان دين، ومن إخراج روبرت رودريجز، وتأليف جيمس كاميرون.