شكرا لقرائتكم خبر عن من آرينا شايك لـ برادلى كوبر وليدي جاجا "أجبلكم اتنين ليمون!؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حديث جانبى بين المرشحين لحصد جوائز الأوسكار أول أمس فى دورته الـ91 على مسرح دولبى فى لوس أنجلوس، بين الفنان العالمى برادلى كوبر والمغنية ليدى جاجا، على هامش الحفل، وتتوسطهما عارضة الأزياء الروسية آرينا شايك صديقة كوبر.

والتقطت عدسات المصورين صورا للثلاثى بشكل ساخر وتتوسطهما صديقة المرشح لحصد جائزة الأفضل فى الأوسكار، وهى مستاءة بشكل كبير من تجاهل صديقها واهتمامه بالمغنية العالمية التى شاركته فى فيلمه الأخير "A Star Is Born".

ليدى جاجا لم تلتفت إلى نصائح الكثيرين فى وضع حد فاصل فى علاقتها مع كوبر، لعدم انتشار الشائعات ودائمة التودد له فى الكثير من المحافل والمهرجانات بشكل يثير استياء صديقته عارضة الأزياء الروسية.

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نظرات آرينا شايك واستياؤها من ليدي جاجا

ووفقا لتقرير نشره موقع " Woman’s Day Australia " فإن السبب وراء إنهاء ليدى جاجا خطبتها من كريستيان كارينو هو حبها الشديد لبرادلى كوبر، الذى شاركها بطولة فيلمها الأخير، وكان من المفترض أن كوبر يستعد لإنهاء علاقته الخاصة مع شايك حتى يمكن أن يدخل علاقة جديدة مع جاجا، وهو ما نفاه الثلاثى بظهورهما معاً فى الحفل الأخير للأوسكار.



تجاهل برادلى كوبر لصديقته آرينا شايك

وحصدت جاجا على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية "Shallow”، التى جاءت ضمن أحداث فيلم A star is born.