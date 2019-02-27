رئيس مهرجان أسوان يوجه الشكر للجمهور: البطل الأوحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

بدأت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي، في حضور عدد كبير من نجوم وصناعي الفن.

قال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، في كلمته، إن جمهور أسوان "هو البطل الأوحد لهذه الدورة".

ووجه عبدالخالق الشكر لأهل أسوان، وللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وكل من ساهم في الدورة الثالثة للمهرجان.

وتقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه، ويحضره عدد من نجوم الفن أبرزهم ليلى علوي، مادلين طبر، أحمد مجدي، يسري اللوزي، أحمد وفيق، جيهان خليل، فاطمة عادل، محمود فارس، المخرج محمد عبدالعزيز، خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.