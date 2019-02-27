محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
عبّرت النجمة الأمريكية العالمية، ليدي جاجا، عن سعادتها بعد فوزها بجائزة الأوسكار الأولى لها في مسيرتها لأفضل أغنية "Shallows" من فيلم الرومانسية والموسيقى "A Star is Born".
ونشرت جاجا صورًا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" للحظات احتفالها بالتمثال الذهبي.
علقت جاجا على الصور قائلة "لحظة بحياتي لن أنساها أبدًا، مسيرتي الفنية كلها مرت من أمام أعيني، شكرًا للأكاديمية وللرجال الذين قاموا بكتابة وأداء الأغنية". ولاقت الصور وتعليق جاجا إعجاب وتهنئة الآلاف من متابعي النجمة العالمية على حسابها.
يذكر أن ليدي جاجا ترشحت لجائزة الأوسكار لأول مرة عن كتابتها لأغنية "Till It Happens to You" من فيلم الدراما "The Hunting Ground" عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزها بالأوسكار.. هكذا عبرت ليدي جاجا عن فرحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.