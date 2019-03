بعد فوزها بالأوسكار.. هكذا عبرت ليدي جاجا عن فرحتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

عبّرت النجمة الأمريكية العالمية، ليدي جاجا، عن سعادتها بعد فوزها بجائزة الأوسكار الأولى لها في مسيرتها لأفضل أغنية "Shallows" من فيلم الرومانسية والموسيقى "A Star is Born".

ونشرت جاجا صورًا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" للحظات احتفالها بالتمثال الذهبي.

علقت جاجا على الصور قائلة "لحظة بحياتي لن أنساها أبدًا، مسيرتي الفنية كلها مرت من أمام أعيني، شكرًا للأكاديمية وللرجال الذين قاموا بكتابة وأداء الأغنية". ولاقت الصور وتعليق جاجا إعجاب وتهنئة الآلاف من متابعي النجمة العالمية على حسابها.

يذكر أن ليدي جاجا ترشحت لجائزة الأوسكار لأول مرة عن كتابتها لأغنية "Till It Happens to You" من فيلم الدراما "The Hunting Ground" عام 2015.​