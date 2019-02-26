غدًا..احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ميلاد شادية علي مسرح الهناجر

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، غدًا الأربعاء إحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة الراحلة شاديه، علي خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة شادية، يعقبه برنامج موسيقي غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يضم مجموعة
جدير بالذكر أن الإحتفاليه تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و الأستاذ خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وسوف يتم إهداء السادة الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء الفنانة شادية قامت بإعداده الباحثة الموسيقية رشا عدلي.
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