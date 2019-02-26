ندوة "مهارات العرض والتقديم" بساقية الصاوي

كتب: عمرو إسماعيل

أقيم بقاعة الكلمة بساقية عبدالمنعم الصاوي لقاءا بعنوان مهارات العرض والتقديم قدمته إيمان مرسى "استشارى الموارد البشرية ومدرب حياة"، حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من المهندس محمد عبد المنعم الصاوى "مؤسس الساقية" لإيمان مرسى والحضور.

وأشار فى كلمته إلى أهمية هذا اللقاء فى إطار حرص الساقية واهتمامها بتقديم وتوفير فرص للجمهور بكامل أطيافه لاكتساب مهارات حياتية وعملية أيضًا، وقد تحدثت إيمان مرسى خلال اللقاء عن أن مهارة العرض والتقديم من المهارات الضرورية التى

نحتاج إليها فى، لافتة إلي أن هناك نوعين من التحديات فى طريقة العرض: وهو طريقة تصميم العرض بشكل لائق على البرامج المخصصة بالكمبيوتر، وكيفية تخطى القلق والتوتر عند تقديم العرض أمام الجمهور ويجب أن يتحلى الفرد بمجموعة من المهارات قبل قيامه بالعرض ومنها قوة المحتوى الذى سيتمكن من عرضه للجمهور، وأن تعرض أفكارك بصوت عالٍ وأمام المرآة لقياس مدى انفعالكوأدائك، ومن الأمور الجيدة هو أن يصل مقدم العرض لمكان العرض مبكرًا قبل الحضور لما فى ذلك من فوائد كثيرة حيث يساعد هذا الأمر فى التآلف والتعود على المكان الذى سوف يقف فيه ويقوم بعمل العرض عليه، ومع اقتراب موعد العرض قد يصاب مقدم العرض بالقلق وزيادة نبضات القلب لذلك يجب أن يأخذ نفسًا عميقًا، كما أن التفاعل مع الحضور قبل العرض سواء الزملاء أو جمهور الحاضرين يساعد كثيرًا فى خلق رابط ودّى بين العارض والمتلقى.. كما يجب ترك وقت للناس كى يعبروا عن أرائهم.. واستخدام لغة الجسد فى أثناء تقديم العرض.