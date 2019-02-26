- 1/2
- 2/2
أقيم بقاعة الكلمة بساقية عبدالمنعم الصاوي لقاءا بعنوان مهارات العرض والتقديم قدمته إيمان مرسى "استشارى الموارد البشرية ومدرب حياة"، حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من المهندس محمد عبد المنعم الصاوى "مؤسس الساقية" لإيمان مرسى والحضور.
وأشار فى كلمته إلى أهمية هذا اللقاء فى إطار حرص الساقية واهتمامها بتقديم وتوفير فرص للجمهور بكامل أطيافه لاكتساب مهارات حياتية وعملية أيضًا، وقد تحدثت إيمان مرسى خلال اللقاء عن أن مهارة العرض والتقديم من المهارات الضرورية التىنحتاج إليها فى، لافتة إلي أن هناك نوعين من التحديات فى طريقة العرض: وهو طريقة تصميم العرض بشكل لائق على البرامج المخصصة بالكمبيوتر، وكيفية تخطى القلق والتوتر عند تقديم العرض أمام الجمهور ويجب أن يتحلى الفرد بمجموعة من المهارات قبل قيامه بالعرض ومنها قوة المحتوى الذى سيتمكن من عرضه للجمهور، وأن تعرض أفكارك بصوت عالٍ وأمام المرآة لقياس مدى انفعالك
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة "مهارات العرض والتقديم" بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.