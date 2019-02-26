بالفيديو.. لحظة تكريم أحمد فريد بجامعة الإسكندرية

الفنان أحمد فريد

كتبت - إيمان العوضي :

نشر الفنان أحمد فريد بطل مسلسل "طلعت روحي"، مجموعة صور، ومقطع فيديو ظهر به أثناء تكريمه بجامعة الأسكندريه، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق فريد عيلي الفيديو قائلًا: "كان ليا الشرف اني اتكرم من كلية الأداب جامعة الاسكندريه بعد ندوتي مع طلبة الكليه من خلال برنامج تنظمه مركز تطوير المهارات

وريادته الاعمال اسمه حكاية نجاح".

وتابع: "احساس غريب وحلو وانت بتحكي تجربتك وقصة كفاحك لأشخاص عندهم شغف نفس نجاحك واللي كنت في يوم من الأيام عندي نفس تساؤلاتهم .. اول حاجه افتكرتها اني كنت بحمد ربنا من قلبي علي كل نعمه انعم عليا بيه".



وأخيرًا قال: "تكريمي من كليه عريقه زي دي ومن منارة علم زي جامعة اسكندريه.. قيمه كبيره عندي.. شكر وتقدير أ.د غادة عبد المنعم موسى عميد الكليه.. أ.د سامح الأنصارى وكيل الكلية لقطاع التعليم والطلاب.. أ.د محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال.. د/ هبة نبيل منسق مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بكلية الآداب".